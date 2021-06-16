Pine City High School

Lydia Adams: AAA Scholarship $500, Pine City Tennis Scholarship $400, Pine City Education Association Scholarship $400, Tollefson Scholarship $15,000, Tozer Scholarship (four year renewable) $2,750, Presidential Scholarship-Wheaton College (four year renewable) $16,000, Wheaton Grant (four year renewable) $15,556

Paige Aikin: American Legion Post #51 $500, Henderson-Anderson Family Scholarship $1,000, Frandsent Family Foundation 

Mason Alleman: Frandsen Family Foundation  $11,000

Carter Arhart: Pine City Education Association Scholarship $400, Tharon Lindroth Memorial and MN Masonic Charities, Inc. $2,000

George Ausmus: AAA Scholarship $250, Oak Park Dental Scholarship $250, Allen Erhart Memorial Scholarship $300, Knights of Columbus Scholarship $500, Dr. John Barry Scholarship $1,000, UMD Scholarship (four year renewable) $1,533, Early Applicant Scholarship $500

Emily Benzinger: Frandsen Family Foundation  $11,000

Chase Bjorklund: Frandsen Family Foundation  $11,000

Brayden Bombard: Pine City Education Association Scholarship $400, Dr. John Barry Scholarship $1,000, East Central Energy Scholarship $1,500, Tozer Scholarship (four year renewable) $2, 750

Jeremy Brinker: American Legion Post #51 $500, Jerrad Wiener Memorial Scholarship $1,000, Frandsen Family Foundation  $11,000, Pine City Education Association Scholarship $400

Cassidy Carl: Frandsen Family Foundation (two year technical college) $11,000

Noah Carlson: Frandsen Family Foundation  $11,000

Jared Carpenter: Pine City Tennis Scholarship $400, Beau Berglund Memorial Scholarship $1,000, Frandsen Family Foundation  $11,000

Allison Cavallin: Oak Park Dental Scholarship $250, Dr. John Barry (School Board) Scholarship $1,000, Allen Erhart Memorial Scholarship $300, Knights of Columbus Scholarship $500, Immaculate Conception Catholic Women Council $300, Dr. John Barry Scholarship $1,000, East Central Energy Scholarship $1,500, Cooper Scholar from School of Mines (four year renewable) $3,000

Danielle Cavallin: Rock Creek Lions Scholarship $750, Oak Park Dental Scholarship $250, Knights of Columbus Scholarship $200, Immaculate Conception Catholic Women Council $300, Welia Health Scholarship (four year renewable) $2,000, East Central Energy Scholarship $1,500, Tozer Scholarship (four year renewable) $2,750, Fairview Lakes Medical Center Volunteer Scholarship $1,000, Benedictine Scholarship (four year renewable) $25,000

Molly Crider: Frandsen Family Foundation  $11,000

Brett Cummings: Rock Creek Lions Scholarship $750, Frandsen Family Foundation  $11,000

Amber Doenz: Frandsen Family Foundation (two year technical degre) $11,000

Jennifer Dupla: Frandsen Family Foundation  $11,000

Charles Emmons: New Horizons Thrift Store $500, PCHS Class of 1977 Scholarship $550, Early Applicant Scholarship $500, UMD Scholarship (four year renewable) $1,000

Liliana Evans: Fandsen Family Foundation  $11,000

Eilee Foster: Sons of American Legion Scholarship $500, Pine Area Lions Scholarship $500, Pine City Music Boosters Scholarship $200, Norm Opheim Scholarship $500

Skye Gilbert: Fransen Family Foundation  $11,000

Wheeler Hall: Frandsen Family Foundation  $11,000

Anika Hancock: Knights of Columbus Scholarship $200, Maxine and Bud Odendahl Memorial Scholarship $1,000, Frandsen Famly Foundation  $11, 000

Steven Hart: Frandsen Family Foundation  $11,000

Ellie Hasz: Women Basketball Scholarship $21,500, St. Thomas Welder Scholarship (four year renewable) $7,500

Holly Haug: Fransen Family Foundation  $11,000

Graci Huff: Dr. John Barry (School Board) Scholarship $1,000, Stearns Bank Scholarship $1,000, Pine Area Lions Scholarship $500, Sandy Sumne Memorial Scholarship $500, Pine City Lions-Girls $1,000, Tozer Scholarship (four year renewable) $2,750, Fritch Scholars (four year renewable) $10,000, Carleton Grant/Scholarship (four year renewable) $48,299

Andrew Hull: Franden Family Foundation  $11,000

Livia Isackson-Rod: Knutson Real Estate, Inc $500, New Horizons Thrift Store $500, Honors Scholarship (four year renewable) $26,000, Hamline Firsts Scholarship (four year renewable) $3,000

Ellaina Johnson: Dr. John Bary Scholarship $1,000

Joshua Jones: Frandsen Family Foundation  $11,000

Christina Joyner: Frandsen Family Foundation  $11,000

Isaiah Kelleher: Frandsen Family Foundation  $11,000

Riley Knapp: Frandsen Family Foundation  $11,000

Hallie Kubesh: Frandsen Family Foundation  $250

Cara Kuhn: Oak Park Dental Scholarship $250, Tim Caza Memorial $500

Brianna Lindahl: Frandsen Family Foundation  $11,000

Kylee Lindahl: Frandsen Family Foundation  $11,000

Katelyn Lorsung: Oak Park Dental Scholarship $250, Provost’s Award (four year renewable) $6,000

Destinee Maish: Frandsen Family Foundation  $11,000

Ethan Miklya: Snake River Valley Conservative Scholarship $1,000, Sons of American Legion Scholarship $500, Coldwell Banker Results Scholarship $500, Sandy Stumne Memorial Scholarship $500

Kaitlynn Miller: Catholic United Financial Scholarship $500, Sons of American Legion Scholarship $500, Allen Erhart Memorial Scholarship $300, Knights of Columbus Scholarship $500, Pine City Tennis Scholarship $400, Immaculate Conception Catholic Women Council $300, Stearns Bank Scholarship $1,000, Pine City Education Association Scholarship $400, East Central Energy Schollarship $1,500, Tozer Scholarship (four year renewable) $2,750, Concordia Excellence Scholarship (four year renewable) $7,000, Concordia BREW Scholarship (four year renewable) $5,000

Tristen Moore: Oak Park Dental Scholarship $250, Pine Area Lions Scholarship $500, Trine University Trustee Scholarship (four year renewable) $17,000

Sada Norman-Gruis: Frandsen Family Foundation  $11,000

Cody Nutt: Frandsen Family Foundation  $11,000

Megan Olson: Overcoming Obstacles Scholarship $250, Frandsen Family Foundation  $11,000, Robert Anderson Memorial $500

Daniel Rike: Frandsen Family Foundation  $11,000

William Runyan: Pine City Music Boosters Scholarship $200, Frandsen Family Foundation  $11,000

Dakotah Sandell: Frandsen Family Foundation  $11,000

Troy Schmidt: Broekema Beltway USA Scholarship $1,000, Beau Berglund Memorial Scholarship $1,000, Lonnie Johnson Memorial Scholarship $300, Presidential Honor Scholarship (four year renewable) $2,000

Ella Schultz: Oak Park Dental Scholarship $250

Dylan Seals: Frandsen Family Foundation  $11,000

Parker Sell: Pine City Tennis Scholarship $400, Beau Berglund Memorial Scholarship $1,000

Christopher Shellito: Frandsen Family Foundation  $11,000

Elizabeth Siltanen: Frandsen Family Foundation  $11,000

Gabriel Skalicky: Frandsen Family Foundation  $11,000

Samantha Soderbeck: Frandsen Family Foundation  $11,000

Autumn Somora: Frandsen Family Foundation  $11,000

Dante Stalsberg: Frandsen Family Foundation  $11,000

Molly Stransky: Frandsen Family Foundation  $11,000

Lukas Struss: AAA Scholarship $500, Pine City Lions-Boys $1,000, Performance Scholarship (four year renewable) $4,000

Madilynn Svor-Sigurdsen: Frandsen Family Foundation  $11,000

Kensington Tayerie: AAA Scholarship $250, American Legion Post #51 $500, Frandsen Family Foundation  $11,000

Ellyse Tyberg: Rock Creek Lions Scholarship $750, Pine Area Lions Scholarship $500, Federated Co-Ops, Inc $1,000, Marguerite L. Gilmore Scholarship $7,000

Hia Lyla Vang: Frandsen Family Foundation  $11,000

Ainsely Vinaja: Oak Park Dental Scholarship $250, Pine City Education Association Scholarship $400, New Horizons Thrift Store $500, Tozer Scholarship (four year renewable) $2, 750, NDSU Presidental Award (four year renewable) $1,200, Friends of HSE Freshman Scholarship $1,000

Emily Wimmer: Frandsen Family Foundation  $11,000

Lilyanna Zabaske-Westveer: Frandsen Family Foundation  $11,000

Maya Zeman: Frandsen Family Foundation  $11,000

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